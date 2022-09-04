الفيضانات تغمر ثلث مساحة باكستان.. الخسائر أكثر من 10 مليارات دولار

يتوقع مسؤولون باكستانيون، أن تبلغ قيمة الأضرار جراء السيول والفيضانات الضخمة التي ضربت البلاد، وخلفت حوالي 1300 قتيل، بأكثر من 10 مليارات دولار، في الوقت الذي طلبت فيه "إسلام أباد" استجابة انسانية كبيرة من قبل المجتمع الدولي، لمجابهة الأوضاع التي تعيشها باكستان.

وتشير الأرقام والاحصائيات إلى أن الفيضانات أثرت على 33 مليون شخص من سكان باكستان، البالغ عددهم 230 مليونا، كما أنها غمرت نحو ثلث مساحة البلاد البالغة 796 ألف كيلومتر مربع.

وتضرر بفعل الفيضانات أكثر من 3451 كيلومترا من الطرق، و162 جسرا، و170 متجرا، و949 ألفا و858 مسكنا في جميع أنحاء باكستان.

ويُتوقع أن تقلص باكستان هدف النمو في العام المالي الراهن من 5 إلى 2 بالمئة، جراء الكارثة، كما أنه من المنتظر تخفيض هدف النمو في القطاع الزراعي إلى 1.8 بالمئة، وإلى 2 بالمئة في قطاع الخدمات.

زيادة في الأمطار

وتشهد باكستان زيادة في الأمطار بنسبة 190% على المتوسط في الأعوام الثلاثين الأخيرة، وقد زادت في إقليم السند -الذي يبلغ تعداد سكانه 50 مليون نسمة- 466% على المتوسط في الأعوام الثلاثين الأخيرة.

وجرفت الفيضانات منازل وشركات وبنية تحتية وطرقا، ودمرت المحاصيل المزروعة والمخزنة، وغمرت المياه نحو مليوني فدان من الأراضي الزراعية.

ودعت الأمم المتحدة إلى جمع 160 مليون دولار للمساعدة في ما وصفتها بأنها "كارثة مناخية غير مسبوقة".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 6.4 ملايين شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

ودعا وزير التخطيط الاتحادي أحسن إقبال إلى استجابة إنسانية ضخمة لعشرات الملايين من الأشخاص الذين تضرروا من الأمطار الموسمية التي تسببت في فيضانات مدمرة، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال إقبال في مؤتمر صحفي: "أناشد زملائي الباكستانيين والمغتربين الباكستانيين والمجتمع الدولي مساعدة باكستان في ساعة الحاجة هذه".

التغير المناخي هو السبب

وألقى العديد من المسؤولين والخبراء باللوم في هطول الأمطار الموسمية والفيضانات غير العادية على تغير المناخ، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا العالم في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى مواجهة هذه الأزمة المميتة.

وسيزور غوتيريش باكستان يوم 9 سبتمبر للقيام بجولة في المناطق المتضررة من الفيضانات والاجتماع بالمسؤولين.

وجاءت الفيضانات في باكستان في ظل أمطار موسمية قياسية واستمرار ذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية من البلاد.