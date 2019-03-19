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الفيضانات تقتل 3 أشخاص وتعزل بلدات أمريكية مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار

الفيضانات تقتل 3 أشخاص وتعزل بلدات أمريكية مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار
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