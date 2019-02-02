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الفيليبين: 8 قتلى في اشتباكات بين الجيش وجماعة أبي سياف المتمرّدة

الفيليبين: 8 قتلى في اشتباكات بين الجيش وجماعة أبي سياف المتمرّدة
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