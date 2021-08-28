القادة يتوافدون إلى بغداد.. وبرهم صالح: "استقرار العراق ركن أساسي لمحاربة الإرهاب"

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أن استقرار بلاده يعد ركنا أساسيا في المنظومة الإقليمية لمحاربة الإرهاب.

وقال صالح، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بغداد "نقدر دعم فرنسا للعراق في الحرب ضد الإرهاب"، مؤكدا أن "العراق المستقر ركن أساسي لمنظومة إقليمية تحارب التطرف والإرهاب".

وشدد صالح أن "فرنسا تبقى شريكا أساسيا للعراق بمختلف المجالات".

رئيس الجمهورية @BarhamSalih يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الفرنسي @EmmanuelMacron في قصر بغداد، تناولت العلاقات العراقية الفرنسية، وتطورات الاوضاع الاقليمية والدولية. pic.twitter.com/Cvb5sCQI5H — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) August 28, 2021

من جانبه، قال ماكرون إن "فرنسا مستمرة بالوقوف إلى جانب العراق في مواجهة التحديات"، مضيفا "مؤتمر بغداد يأتي في مرحلة مهمة جدا وسنعزز التعاون الثنائي مع العراق".

وشدد ماكرون أن "مؤتمر بغداد سيضع إطار التعاون المشترك حول سبل مكافحة الإرهاب".

هذا وتوجه الكاظمي في وقت سابق بالشكر إلى ماكرون لمشاركته في مؤتمر بغداد، وقال "العراق وفرنسا شريكان أساسيان في محاربة الإرهاب، ونثمن الدور الفرنسي في دعم العراق في مجالات محاربة الإرهاب، سواء بنحو مباشر أو عبر تواجد فرنسا ضمن التحالف الدول، ونطمح إلى تعاون أكبر في المجالات الاستخبارية والأمنية"

قادة دول في بغداد

وتوافد قادة مجموعة دول عربية وأجنبية إلى العراق صباح اليوم السبت، للمشاركة في قمة بغداد التي دعت إليها حكومة مصطفى الكاظمي.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى مطار بغداد الدولي، وكان في استقبالهما رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

ووصل ملك الأردن عبد الله الثاني، العاصمة العراقية، وكان في استقبال الملك لدى وصوله مطار بغداد الدولي، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين، والسفير الأردني في بغداد وأركان السفارة

جلالة الملك عبدالله الثاني يصل إلى مطار بغداد الدولي، وفي مقدمة مستقبليه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي #الأردن #العراق 🇯🇴🇮🇶



His Majesty King Abdullah II is received by #Iraq Prime Minister Mustafa Al Kadhimi upon arrival at Baghdad International Airport#Jordan — RHC (@RHCJO) August 28, 2021

كما وصل نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الأحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف إلى العاصمة العراقية للمشاركة في قمة بغداد.

والليلة الماضية وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في القمة، كما سيحضر قادة قطر والإمارات والأردن ومصر، ووزراء خارجية دول أخرى.