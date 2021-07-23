القاعدة تهدد اوربا بسبب الرسوم المسيئة

بثّ تنظيم القاعدة في 15 تموز/يوليو مقطع فيديو ندّد فيه بـ"التجديف الذي تجسّده الرسوم الكاريكاتورية المسيئة" للنبي محمّد، وهاجم فرنسا بشدة، داعياً الى استهداف مصالحها.

فرنسا تستعد لمواجهة الهجمات

وعلى الفور طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان يوم الجمعة 23 يوليو 2021 من حكام المناطق "التيقظ" هذا الصيف بمواجهة التهديدات واخذها على محمل الجد

وفي مذكرة وجّهها الأربعاء الى حكام المناطق وصف دارمانان مضمون الشريط بـ"الخبيث"، داعياً إياهم الى الحفاظ على "مستوى عال" من تدابير اليقظة في تموز/يوليو وآب/أغسطس خصوصاً مع "الاستئناف الجزئي للنشاطات الاقتصادية والثقافية".

ودعا الى التحسّب مع بدء جلسات المحاكمة في هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (خصوصاً قاعة باتاكلان واستاد دو فرانس) المقرر في أيلول/سبتمبر، لافتاً الى أن تعليمات جديدة بشأن السلامة ستوجّه في مرحلة لاحقة بهذا الصدد.

وفاة احد اصحاب الرسوم المسيئة

وتوفي رسام الكاريكاتير فرانز فوتشسيل، الذي كان واحدًا من 12 رسامًا أساءوا للنبي محمد -عليه السلام- بصور كاريكاتيرية نشرتها صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية، عام 2005.

وقالت ابنة الرسام حنا فوتشسيل، في تصريحات صحفية: إن والدها توفي السبت عن عمر يناهز 89 عامًا.

وكان فوتشسيل يعيش تحت حماية الشرطة بعد تهديدات بالقتل تلقاها بعد نشر الرسوم، وأعرب في تصريحات صحفية قبل سنوات عن ندمه على الرسم الكاريكاتيري الذي رسمه للنبي محمد.