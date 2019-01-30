القاهرة.. إعادة محاكمة المتهمين في قضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية

ارشيفية

قررت محكمة جنايات شرق العسكرية، إعادة محاكمة المتهمين في قضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، لجلسة 6 فبراير المقبل لسماع الشهود.

وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية رفضت التصديق على الحكم وقررت إلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

وجاء الرفض بعد أن عاقبت المحكمة 9 متهمين بالسجن المؤبد و 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، و 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، وأصدرت عفوا عن متهم وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم.

وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة بنظر محاكمتهم.

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة المصرية بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس.

كما تم اتهامهم باستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها.