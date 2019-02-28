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القاهرة: شخصان يكشفان اللحظات المرعبة خلال انقاذهما ضحايا كارثة "القطار"

القاهرة: شخصان يكشفان اللحظات المرعبة خلال انقاذهما ضحايا كارثة "القطار"
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