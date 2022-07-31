القاهرة: 32 مصابا في حريق فندق "رمسيس هيلتون" .. فيديوهات

تجدد حريق كبير داخل مول تجاري في فندق رمسيس هيلتون، في منطقة التحرير وسط البلد بالعاصمة المصرية القاهرة، كما ارتفع عدد المصابين في الحريق إلى 32 شخصا منهم 17 رجلا من الحماية المدنية و14 مدنيا، تم علاجهم بواسطة سيارات الإسعاف في موقع الحريق.

وأوضح مسؤولو حي بولاق أبو العلا، الذي يقع في نطاق حريق فندق هيلتون رمسيس، لصحيفة "الوطن" أن "الملحق التجاري الذي يتبع الفندق تم إخلاءه من الزائرين، وذلك بعد اشتعال النيران في أحد المحال الموجودة بالداخل، وعلى الفور تواجدت سيارات الإسعاف في موقع النيران وجرى نقل 4 مواطنين لسيارات الإسعاف لعمل الإسعافات الأولية نتيجة الاختناق".

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الحريق، تمهيدًا لتفريغها لمعرفة أسباب الحريق، كما بدأت في الاستماع لأقوال شهود العيان من العاملين بالمول التجاري، لمعرفة بداية وسبب اندلاع الحريق.

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المحلات التجارية، بجوار فندق رمسيس هلتون بمنطقة وسط البلد التحرير.

وفور تلقي البلاغ دفعت قوات الحماية المدني بـ8 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق إلى جانب سيارات إسعاف وسلم هيدروليكي، للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران، كما فرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا ومنعت الاقتراب من الحريق.