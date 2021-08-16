القبة الحديدية الاسرائيلية تعترض صاروخا اطلق من غزة

دوت صفارات الانذار في بلدة سديروت في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 واعلنت مصادر عبرية ان صاروخا اطلقته جهات مجهولة سقط على الحدود مع غزة

وقالت تقارير عبرية ان الصاروخ اعترضته القبة الحديدية وافادت مصادر عبرية ان عشرات المستوطنين تركوا مقر التطعيم ضد كورونا في سديروت وهرعوا للملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار في المستوطنة.

واشارت الى انه "لأول مرة منذ عملية "حارس الأسوار" في قطاع غزة في مايو الماضي، أطلقت صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه سديروت".

وتم إطلاق الصاروخ من غزة خلال وقت تشييع الشهداء الذين سقطو الليلة الماضية خلال اشتباك مسلح مع قوات الجيش الاسرائيلي في جنين.