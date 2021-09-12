القبض على "الحاج حكيم" جلاد المهاجرين المصريين في ليبيا (صور)

اعلنت السلطات الليبية الاحد، القاء القبض على متهم باحتجاز وتعذيب مهاجرين مصريين غير شرعيين وارسال تسجيلات توثق جريمته الى اهاليهم بهدف ابتزازهم والحصول على فدية لاطلاق سراحهم.

وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان ان المتهم اقدم على "حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية وإنزال صنوف التعذيب بهم - بما في ذلك المعاملة المهينة - لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب".

واوضح البيان ان "عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات - بمكتب النائب العام - (توصلوا) بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية، إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم (الحاج حكيم)، وأخذوا في تتبعه ورصده حتى تم إلقاء القبض عليه".

وأفاد بأن استجواب النيابة له "أسفر على إثبات واقع اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة".

وأضاف مكتب النائب العام: "انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم الحاضر احتياطيا وأصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه".

وأوضح أن ذلك جاء بعد أن أثبتت التحقيقات "انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول".

والمتهم معروف باسم "الحاج حكيم" و"تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار"، بحسب البيان.

ولم يتطرق البيان إلى مصير المهاجرين المصريين.

وتعد ليبيا، جارة مصر، نقطة انطلاق رئيسية لمهاجرين أفارقة غير نظاميين إلى أوروبا، بحثا عن حياة أفضل بعيدا عن الحروب والصراعات والفقر في دولهم.

عودة 53 مصريا

الى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المصرية وصول 53 مواطنا إلى القاهرة بعد الإفراج عنهم في ليبيا، حيث اعتقلوا على خلفية محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن سفارة مصر في طرابلس قامت بترتيب عودة الشباب الـ53، حيث تم التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم واللازمة لإعادتهم إلى مصر.

وحسب بيان الوزارة، "تم تسفيرهم اليوم، 12 سبتمبر الجاري، إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة بإيلاء كل سُبل الرعاية للمواطنين المصريين وإعادتهم إلى مصر".

وقدم السفير تامر مصطفى رئيس البعثة المصرية لدى ليبيا الشكر للجهات الليبية المعنية على كافة التسهيلات والترتيبات اللازمة لإعادة المصريين إلى أرض الوطن.