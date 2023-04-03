القبض على المشتبه بها.. موسكو تتهم كييف و"نافالني" بقتل مدون عسكري روسي

البوابة - وجهت موسكو أصابع الإتهام ل"كييف"، و"عملاء" لنافالني بقتل المدون العسكري فلادلين تاتارسكي (40 عاما)، الذي يؤيد هجوم روسيا على أوكرانيا.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية، بمقتل المدون العسكري، توقيف المشتبه بها الرئيسية في الإنفجار الذي وقع بمقهى في سانت بطرسبرغ، أمس الأحد، وتتدعى داريا تريبوفا.

وقالت اللجنة: "إن الذين نفذوا عملية العملية الإرهابية يوم أمس قاموا بتنفيذ مخططات الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة".

وبينت اللجنة أن تلك الأجهزة استخدمت في عمليتها موظفين في صندوق مكافحة الفساد المحظور في روسيا والذي كان يديره المعارض الروسي أليكسي نافالني، وأنه من بين هؤلاء المحتجزة داريا تريبوفا.

ونشرت وزارة الداخلية الروسية مقطع فيديو لاستجواب داريا تريبوفا، تعترف فيه بأنها حملت تمثالا صغيرا إلى المقهى حيث انفجر لاحقا.

وخلال عملية الاستجواب عند الاعتقال، قالت المشتبه بها ردا على سؤال الضابط، إنها رهن الاعتقال على خلفية تواجدها في المقهى أمس مكان الحادث.

وسبق لتريبوفا، أن احتجزت في شباط/فبراير من العام الماضي، لمدة 10 أيام، خلال مشاركتها في تظاهرة غير مصرح بها، بعيد إطلاق روسيا هجومها على أوكرانيا.

وولدت تريبوفا التي تبلغ من العمر 26 عاما، في سانت بطرسبرغ وهي مواطنة روسية، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الروسية.

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انفجار مقهى في مدينة بطرسبرغ،

روسيا 🇷🇺 pic.twitter.com/0TMxwXeqYY — KHALIFA II 🇶🇦 (@Khalifawhoishe) April 2, 2023

ولقي المدون العسكري المعروف مصرعه الأحد، وأصيب 25 شخصا اخر في انفجار بمقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، اثناء لقائه أفرادا من الجمهور

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان الانفجار الذي وقع في مقهى "ستريت فود بار رقم 1" اسفر عن مقتل شخص هو "المدون العسكري فلادلين تاتارسكي" واسمه الحقيقي ماكسيم فومين ، مضيفة ان 25 شخصا اخر اصيبوا بجروح.

وقالت تقارير إن الانفجار نجم على ما يبدو عن عبوة في تمثال صغير كان احد الاشخاص قدمه الى تاتارسكي

ورجح مصدر لوكالة ريا نوفوستي أن تكون "فتاة" هي من حملت العبوة التي كانت داخل علبة فيها تمثال صغير سلمتها لتاتارسكي، ولم تلبث ان انفجرت بعدها.

ونقلت الوكالة عن مصدر اخر قوله ان الفتاة كانت "معروفة" لدى تاتارسكي وسبق ان التقاها في مناسبات عدة.

وكانت مجموعة تسمى نفسها على مواقع التواصل "جنود الإعلام في روسيا"، قد استاجرت المقهى لتنظيم حفل خاص بها بحسب ما اعلنته مساء الاحد.

وقالت المجموعة عبر تلغرام انها حرصت على اتخاذ تدابير امنية قبيل انعقاد الحدث، لكنها قالت ان ذلك لم يكن كافيا "للاسف".