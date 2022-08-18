القبض على خاطف طفلة في العاصمة الأردنية

البوابة- أعلنت مديرية الامن العام الاردنية مساء الخميس، القبض على شخص أقدم على خطف طفلة في الخامسة من عمرها في أحد أحياء العاصمة عمان.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان على موقع المديرية الرسمي في فيسبوك إن "بلاغاً ورد عصر اليوم (الخميس) لمديرية شرطة شمال عمان بقيام شخص داخل مركبة مجهولة بخطف طفلة تبلغ خمس سنوات".

واضاف البيان انه على اثر ذلك "جرى التحرك للمكان وتبين ان ذلك الشخص قام باعادة الطفلة للمكان وأنزلها وغادر".

وتابع ان التحقيقات الاولية اسفرت عن "تحديد هوية الشخص والمركبة التي كان يقودها" قبل ان تتوجه قوة أمنية لمكان وجوده للقبض عليه.

وأشار بيان الناطق الى ان "ذلك الشخص أبدى مقاومة للقوة التي تمكنت من السيطرة عليه وضبطه. حيث تبين انه متناول للمشروبات الكحولية".

وقال البيان انه "بوشرت التحقيقات معه تمهيدا لإحالته للقضاء لينال عقابه الرادع"، مؤكدا أن "الطفلة بصحة جيدة وجرى نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لها والتأكد من سلامتها".