القبض على رجل عنكبوت تسلق 73 طابقا بيدين عاريتين

تمكنت الشرطة في كوريا الجنوبية من إلقاء القبض على رجل بريطاني بعد 4 ساعات من تسلقه جدار خارجي لبرج لوتيه ورلد في سونغبا-غو في منطقة سيئول دون أخذ إذن صباح اليوم الاثنين.

وتسلق رجل بريطاني يبلغ من العمر 24 عاما جدارا خارجيا لبرج لوتيه ورلد بيدين عاريتين وفقا لشركة لوتيه للعقارات والتنمية وكذلك الشرطة التي وصلت إلى موقع الحادث وقامت بتركيب حصيرة هوائية لحالة الطوارئ.

ورغم وصول السلطات إلى موقع الحادث، إلا أن الرجل البريطاني واصل التسلق ووصل إلى الطابق 73 .

وعبر بتوجيهات من سلطات الإطفاء دخل الرجل إلى شرفة على شكل جندول من الطابق الـ 123 حيث ألقت الشرطة القبض على الرجل وتجري التحقيق معه.

https://t.co/nuQ2j2UT1y



This is not the first time someone has been arrested by the police while climbing #Lotte World Tower. In June 2018, a #french #climber was arrested by the police. At the time, the Songpa Police Station booked a #climber for obstruction of business. — COL. Leo (커미션, CM stopped!) (@ColonelLLeo) June 12, 2023

وألقت الشرطة في العام 2018 القبض على آلان روبير الملقب بـ "الرجل العنكبوت الفرنسي"، البالغ من العمر 61 عاما بسبب تسلق الجدار الخارجي لبرج لوتيه ورلد، وكان روبير تسلق حتى الطابق الـ 75 في ذلك الوقت.