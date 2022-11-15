القبض على زعيم مافيا ايطالية في ادلب السورية

اعتقلت القوات الامنية في محافظة ادلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري أحد ابرز المطلوبين الدوليين، ووريث ومتزعم “مافيا كامورا” الإيطالية، برونو كاربوني.

وقال جهاز الامن العام في المدينة التي يسيطر عليها تنظيم النصرة المنشق عن القاعدة ان القبض على كاربوني "من مواليد شباط 1977 (45 عامًا)" تم قبل عدة اشهر ولم بتم الاعلان عن الاعتقال

واشار المتحدث الرسمي للجهاز، ضياء العمر، أن كاربوني اعترف بعدد من القضايا الإجرامية دوليًا، مثل التجارة بالمخدرات وتبيض الأموال ونقلها بطرق غير قانونية وان المعتقل يحمل عددًا من الجنسيات وبأسماء مستعارة، واعتمد على الرشاوى والطرق غير القانونية في تنقله بين الدول

وحسب موقع عنب بلدي السوري المعارض فان كاربوني دخل الى مناطق الشمال السوري بعد ان انتحل شخصية مكسيكية واتقن لغتها وكان ينوي عبور مناطق شمال سورية الى مناطق سيطرة النظام، مدعيًا هروبه بسبب غرامة فرضت عليه كعقوبة لعمله بساعات “رولكس” مزورة الا انه تم توقيفه والتحقيق معه لعدة اشهر الى ان كشفت شخصيته الحقيقية وتم البحث عن الجرائم التي ارتكبها والمطلوب وفقها وهي التجارة بالمخدرات وتبيض الأموال ونقلها بطرق غير قانونية في مختلف دول العالم.

وقال الامن الاعام في ادلب ان كاربوني يحمل ايضا الجنسية الروسية واراد استغلال قرب روسيا من النظام السوري ليعمل هناك ويشكل مقرا لعملياته خاصة في عمليات تهريب المخدرات

والايطالي كاربوني مطلوب للاتحاد الأوروبي، بتهم المشاركة في منظمة “إجرامية” بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريب المخدرات، محكوم عليه بالسجن 20 عامًا، وسبق أن اعتقلت السلطات الإيطالية والإماراتية عشرات المتورطين في العصابة التي يتزعمها كاربوني ومنهم رجل الأعمال دومينيكو ألفانو الذي اعتقلته السلطات الاماراتية في المطار في كانون الأول 2019، لاشتباهها به بكونه كاربوني لكنها أفرجت عنه بعد شهر