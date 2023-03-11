القبض على شخص احتجز رهائن داخل صيدلية في ألمانيا

البوابة - أفادت الشرطة الألمانية، بأنها اعتقلت المشتبه به في حادثة احتجاز الرهائن، بمدينة كارلسروه جنوب غرب ألمانيا.

وقالت سلطات الشرطة المحلية، يوم امس الجمعة، إن الشرطة أطلقت سراح الرهائن الذين تم احتجازهم لأكثر من 4 ساعات.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أيه"، أن أحد الأشخاص احتجز مجموعة من الرهائن داخل صيديلية في حوالي الساعة 4:30 مساءً.

وحسب شرطة كارلسروه، فإن عملية ملاحقة المشتبه به استغرقت عدة ساعات، قبل التمكن من القبض عليه، داخل الصيدلية، في حوالي الساعة 9:10 مساءً، عقب اقتحامها من عناصر الشرطة.

ووفقا للنتائج الأولية فإنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات خلال عملية تحرير الرهائن، كما أن المبنى يخضع للتفتيش، من قبل عناصر الأمن.