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القبض على عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق

تاريخ النشر: 09 أيّار / مايو 2023 - 10:21
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

ألقت السلطات في باكستان  اليوم الثلاثاء القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، لدى مثوله أمام محكمة ازاء تهم فساد، وفقا لوسائل إعلام باكستانية.

وقام حزب PTI الذي يتزعمه خان بنشر مقطع فيديو يظهر حشدا كبيرا من ضباط الشرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب يرافقون رئيس الوزراء السابق إلى سيارة كانت بانتظاره خارج المحكمة.
 

 

 

وأكد مسؤولون في باكستان اعتقال عمران خان البالغ من العمر 70 عاما لدى مثوله أمام محكمة في تهم فساد.

وقامت قوة شبه عسكرية بالقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان، اليوم الثلاثاء، بحسب محطة جيو التلفزيونية المحلية في باكستان .

 

 

وسبق أن أسقط قاض باكستاني مذكرة توقيف بحق عمران خان، إثر توجهه إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع في منتصف مارس الماضي.

ويواجه رئيس الوزراء الباكستاني الذي أطيح به من منصبه في العام الماضي جراء تصويت بسحب الثقة عدة اتهامات بالفساد منها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها بعض الدول الأخرى.

 

 

وأصدرت  في فبراير الماضي، محكمة في إسلام آباد قرارا بتوقيف خان، إلا أنه تحصن في المجمع السكني حيث يقيم فيه شرقي مدينة لاهور.


 

كلمات دالة:عمران خانباكستانخان

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