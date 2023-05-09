القبض على عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق

ألقت السلطات في باكستان اليوم الثلاثاء القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، لدى مثوله أمام محكمة ازاء تهم فساد، وفقا لوسائل إعلام باكستانية.

وقام حزب PTI الذي يتزعمه خان بنشر مقطع فيديو يظهر حشدا كبيرا من ضباط الشرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب يرافقون رئيس الوزراء السابق إلى سيارة كانت بانتظاره خارج المحكمة.



عمران خان کی گرفتاری کے دوران کی ویڈیوں۔ pic.twitter.com/cpaEHHSxwD — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) May 9, 2023

وأكد مسؤولون في باكستان اعتقال عمران خان البالغ من العمر 70 عاما لدى مثوله أمام محكمة في تهم فساد.

وقامت قوة شبه عسكرية بالقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان، اليوم الثلاثاء، بحسب محطة جيو التلفزيونية المحلية في باكستان .

عمران خان کو گرفتار کر کہ نامعلوم مقام پر منتقل کردیا گیا pic.twitter.com/DFC6mhU6hU — Shakir Mehmood Awan (@ShakirAwan88) May 9, 2023

وسبق أن أسقط قاض باكستاني مذكرة توقيف بحق عمران خان، إثر توجهه إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع في منتصف مارس الماضي.

ويواجه رئيس الوزراء الباكستاني الذي أطيح به من منصبه في العام الماضي جراء تصويت بسحب الثقة عدة اتهامات بالفساد منها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها بعض الدول الأخرى.

کس طرح عمران خان کو دھکے دے کر لے کر جارہے ہیں یا اللہ وہ ویسے ہی زخمی ہیں انکو کس طرح تزلیل کررہے ہیں یہ زلیل لوگ اللہ میرے لیڈر کو بچا لے۔#ImranKhan pic.twitter.com/FmL5bdWx8x — Fauzia Siddiqui (@fozisidd) May 9, 2023

وأصدرت في فبراير الماضي، محكمة في إسلام آباد قرارا بتوقيف خان، إلا أنه تحصن في المجمع السكني حيث يقيم فيه شرقي مدينة لاهور.



