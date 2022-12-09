القبض على فنانة لبنانية مشهورة بتهمة الاختلاس وتبييض الاموال والسرقة

القت السلطات اللبنانية القبض على فنانة مشهورة يتهمة تبيض وسرقة أموال المتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وذلك بعد تحقيقات مشتركة بين الاجهزة الامنية اللبنانية والاوربية

وقالت تقارير اعلامية لبنانية انه تم القبض على الممثلة ستيفاني صليبا 35 عاما، بناء على التحقيقات التي شاركت فيها الجهات المشار اليها وبعد إعطاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارة بتوقيفها. ووفق المصادر فقد تلقت ستيفاني صليبا هدايا مثل منزل ومجوهرات كجزء من عمليات تبييض أموال

ونقلت صحيفة "الأخبار" الموالية لحزب الله اللبناني والتيار العوني عن مصادر قضائية ترجيحها ان يتم تحويل ستيفاني صليبا إلى مكتب النائبة العامّة الاستئنافية القاضية غادة عون، للتّحقيق معها، كون القاضي علي إبراهيم لا يملك أي معطيات حول الملف

وكشفت الصحيفة المذكورة ان القاضية غادة عون، أصدرت مذكرة بحث وتحر بحق الممثلة ستيفاني صليبا، بعد ان افضت التحقيقات اللبنانية والأوروبية التي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

وحسب المصادر فقد احيلت صليبا لمكتب الجرائم المالية للتوسّع في التحقيق، على أن يقرر لاحقا تركها أو ابقاءها موقوفة وذلك في سياق تحقيقات تجريها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد الادعاء على سلامة وشقيقه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".

وعلى الرغم من تأكيد مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم تدخله في الملف، فان الصحيفة ادعت ان ستيفاني صليبا عادت الى مطار بيروت من مهرجان البحر الاحمر الاربعاء من دون ان يتم توقيفها بسبب تدخل من رئيس الحكومة شخصيا

ويواجه سلامة انهامات في عدة عواصم عالمية اخرها اتهام إلى سيدة أوكرانية مقرّبة منهبـ "تكوين منظمة إجرامية" و"غسل أموال منظّم" و"غسل احتيال ضريبي خطير"، لكنه رغم الاستدعاءات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم.