القبض على "مدعي النبوة" بلبنان بتهم بينها الإساءة لمصر

اعتقلت السلطات في لبنان "مدعي النبوة" نشأت منذر ، حيث تم توقيفه في العاصمة اللبنانية بيروت بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، ويخضع حاليا للتحقيق.

ووجهت لمنذر عدة جرائم من أبرزها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين والإساءة إلى مصر.

وأكدت مصادر قضائية للصحيفة أن "مدعي النبوة أوقف في نظارة أمن الدولة في بيروت، بناء على الإخبار المقدم من القاضي الشيخ وائل شبارو، والمحاميين محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكي، والذي تأيد لاحقا بإخبار من أمين دار الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركا معه، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات".