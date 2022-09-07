القبض على 5 قياديين من داعش خططوا لشن هجمات داخل تركيا

ألقت السلطات التركية، القبض على 5 قياديين من تنظيم "داعش"، أحدهم في ولاية غازي عنتاب جنوب البلاد، والأربعة الآخرين في منطقة جرابلس شمال سوريا، بالإضافة إلى 6 متعاونين معهم.

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، إن الخمسة قياديين من داعش، كانوا يخططون لشن هجمات داخل أراضي البلاد.

وأشارت "وزارة الداخلية"، إلى أن إن قوات الدرك بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، ألقت القبض على رامو محمد الحمد، الملقب المعروف بـ"رامي ريمو" في 31 أغسطس/آب الماضي عندما كان يخطط لشن هجوم.

وأضاف البيان، "إن ريمو يعتبر المسؤول عن القضاء في "داعش"، وقد أفرج عنه من سجن الكف بمحافظة الحسكة شرقي سوريا في وقت سابق، شرط مغادرته إلى مدينة جرابلس الواقعة ضمن عملية "درع الفرات" شمالي البلاد."

وأوضحت الوزارة أن اعترافات ريمو، ساعدت قوات الأمن على القبض على 4 قياديين آخرين في "داعش" (المحظور دوليا) بمنطقة جرابلس أثناء محاولتهم التسلل إلى تركيا للقيام بهجوم على أراضيها.

وأشارت إلى أن القياديين الأربعة هم، مسؤول جهاز الاستخبارات إبراهيم الصالح الملقب بـ "أبو رسول"، ومسؤول شبكات التواصل الاجتماعي حسام داوود الملقب بـ "أبو أيوب"، ومسؤول التدريب أحمد الحلو بالملقب بـ"أبو عبد الرحمن الشامي"، والمدعو كمي آيدان الملقب بـ"أبو رشيد" الإمام.

وأكدت الوزارة أن قوات الأمن تمكنت أيضا من اعتقال 6 أفراد تعاونوا مع أفراد التنظيم وقدموا لهم مساعدات، مع ضبط بندقية كلاشينكوف، ومخزن رصاص، و27 رصاصة بندقية.