القتال في أوكرانيا يستنفذ مخزون أسلحة "الناتو"

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بأن الحرب في أوكرانيا، استنفذت أكثر من نصف مخزون أسلحة دول الناتو بشكل شبه كامل.

واشارت "نيويورك تايمز" إلى أن القتال في أوكرانيا يستنزف مخزونات الذخيرة والدفاع الجوي والمدفعية لدول الناتو.

يذكر أن دول الناتو، في بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان لديها نحو نصف المخزون الضروري من الأسلحة، وتم إحراز تقدم في صنع أسلحة يمكن أن تستخدمها البلدان بشكل متبادل.

وتبين الصحيفة الأمريكية، أن الدول الصغيرة استنفذت امكاناتها، وقالت: "20 من أصل 30 من أعضائها، استنفذوا أنفسهم بشكل كبير".

من جانبه اعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بالتكلفة العالية للدعم العسكري والمالي الغربي المقدم لاوكرانيا ، وقال: "مجتمعاتنا تعاني، لكن هذا الدعم مطلوب".

وقال ستولتنبرغ، اليوم الأحد، في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ "، إن "ارتفاع فواتير الغذاء والكهرباء يعني أوقاتا عصيبة للعديد من الأسر في أوروبا".

وتحدث ستولتنبرغ بشكل خاص عن المساعدة العسكرية التي تقدمها ألمانيا، وتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي ومدافع الهاوتزر، مشددا على أن "أسلحة ألمانيا تنقذ الأرواح".