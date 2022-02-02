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القدس تكتسي حلة بيضاء بتساقط كثيف للثلوج

منشور 02 شباط / فبراير 2022 - 09:03
القدس تكتسي حلة بيضاء بتساقط كثيف للثلوج

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