القدس.. شبان يهود يطعنون سائق حافلة فلسطيني

أصيب اليوم الجمعة، سائق حافلة عامة عربي مقدسي، في الأربعينات من العمر، بجروح متوسطة، إثر تعرضه للطعن في حي غفعات شاؤول بغرب القدس، على يد شبان يهود في القدس

ووقع الحادث خلال شجار اندلع بين المعتدى عليه وركاب سيارة خصوصية كان يقودها 3 شبان من اليهود المتدينين إثر تصادم السيارة والحافلة التي كان يقودها الفلسطيني، وهي تابعة لشركة "إيجيد".

ووصلت قوات معززة من الشرطة والطواقم الطبية إلى موقف الحافلات التابع للشركة في الحي، وتم نقل الجريح إلى المستشفى في المدينة لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة تحقيقاتها.