القرني: الاستمطار الصناعي مقدمة للعيش في مستعمرات فضائية (فيديو)

أكد رائد الفضاء السعودي، علي القرني، أن تجربة الإستمطار الصناعي في الفضاء، ستكون بأيدٍ سعودية بالكامل، مبينا أن الإستمطار قد يكون مقدمة للعيش في مستعمرات فضائية.

ونشر القرني فيديو على حسابه في "تويتر" يظهر بدء تجربة الاستمطار الصناعي في بيئة انعدام الجاذبية أو ما يعرف بالجاذبية الصغرى، وأشار إلى أن الاستمطار يمكن أن يكون مقدمة للعيش في مستعمرات فضائية.

وأكد القرني أن نجاح تجربته سيساعد في زيادة نسبة الاستمطار الصناعي بمقدار 50%، وأوضح أن التجربة تم تجهيزها بالكامل بواسطة فريق سعودي.

راح ابدأ اليوم في تجربة الاستمطار اللي بتساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة ٥٠٪ باذن الله 🍃#نحو_الفضاء



The cloude seeding will help us to raise the artificial raining rate by 50%#KSA2Space pic.twitter.com/l5jQos2ViW — Ali Alqarni (@AstroAli11) May 26, 2023

وفي يوم الاثنين الماضي، أعلنت الهيئة السعودية للفضاء عن وصول أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.

كما قامت الهيئة بنشر فيديو يظهر استقبال طاقم محطة الفضاء الدولية للرائدين الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني.

وأشارت الهيئة إلى أنه بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية، تناول رائدا الفضاء السعوديان التمر والماء

