القسام تستهدف حافلة جنود إسرائيليين بصاروخ موجه

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الخميس، استهداف حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة "زيكيم" شمال قطاع غزة بصاروخ موجه.

وقالت “القسام”، في بيان إنها “تقصف محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون”

ولم تذكر “القسام” المزيد من التفاصيل حول الحادث، فيما لم يصدر بعد تعقيب الجيش الإسرائيلي.

ومن جانبها، تحدثت وسائل اعلام عن اعلان الجيش الاسرائيلي اصابة جندي في قصف صاروخي استهدف حافلة لنقل جنود.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في منطقة زيكيم المحاذية للحدود الشمالية لقطاع غزة، كما دوت في منطقة كرمية وعسقلان ونتيف عتسراه.

وقالت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ إن حماس أطلقت صاروخا مضادا للدروع نحو هدف في المنطقة المحاذية لشمال قطاع غزة.

من جهتها، زعمت قناة ”ريشت كان“ الإسرائيلية، أن صاروخاً استهدف حافلة كانت فارغة للجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة، ما أحدث إصابة طفيفة فقط لأحد الجنود.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها استهداف آليات إسرائيلية على حدود قطاع غزة، حيث استهدفت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بداية التصعيد، آلية عسكرية إسرائيلية، فيما استهدف الجناح المسلح لحماس قبل أيام، جيبا عسكريا على حدود القطاع، ما أدى لمقتل جندي إسرائيلي، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن أكثر من 4 آلاف صاروخ أطلق من قطاع غزة منذ بدأ التصعيد الأخير، مشيرا إلى أن نسبة نجاح منظومة دفاع "القبة الحديدية" بلغت 90%.

وأضاف أنه خلال ساعات الليلة الماضية شنت طائرات حربية غارات على عشرات الأهداف تحت الأرض في أرجاء قطاع غزة، كما تواصل الطائرات حاليا شن مزيد من الغارات على أهداف أخرى تحت أرض.

ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن طائراته الحربية استهدفت أهدافا أخرى من بينها بنية عسكرية لادارة القتال في منزل قائد سرية في كتيبة شمال خانيونس لحركة حماس بالإضافة إلى مواقع إنتاج أسلحة وعدة مواقع إطلاق صواريخ تحت وفوق الأرض.