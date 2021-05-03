القضاء الإسباني يستمع لزعيم البوليساريو الأربعاء المقبل

أمر القضاء الإسباني بالاستماع إلى إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو التي تنادي باستقلال الصحراء عن المغرب، حسب وسائل إعلام مغربية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق بمدريد، أمر بشكل رسمي الاستماع لإبراهيم غالي، الذي دخل الشهر الماضي التراب الإسباني بجواز سفر جزائري وباسم مزور، من أجل العلاج من فيروس كورونا

وحدد قاضي التحقيق الأربعاء 5 مايو/حزيران الجاري، موعدا للاستماع إلى غالي في التهم الموجهة له من قبل أحد عناصر البوليساريو الفاضل بريكة، الذي يتهمه بالاختطاف التعسفي والاعتقال والتعذيب.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد طالب أمس السبت إسبانيا بتقديم توضيحات مبررة حول استضافة زعيم البوليسارو على أراضيها