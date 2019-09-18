القضاء التونسي يرفض مجددا الافراج عن نبيل القروي

أكدت النتائج الرسمية الثلاثاء في تونس مواجهة غير متوقعة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين القروي والاكاديمي المحافظ قيس سعيّد.

رفض القضاء التونسي الاربعاء طلبا جديدا للافراج عن رجل الاعمال الموقوف نبيل القروي الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق ما افاد أحد محاميه.

وقال المحامي كامل بن مسعود الذي تقدم الثلاثاء امام قاضي التحقيق بطلب للافراج عن القروي "رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا ان الامر ليس من اختصاصه"، واضاف "سنستأنف القرار".

ولم ترد المحكمة على طلب تأكيد قرارها.

واوقف القروي في 23 اب/اغسطس وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الاموال. واثار توقيفه قبل عشرة ايام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.

وكان قاضي التحقيق قرر في تموز/يوليو تجميد ممتلكات القروي وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة الاراضي التونسية.

وعلق محام اخر للقروي انها "الجهة القضائية الثالثة التي تعلن عدم اختصاصها"، مذكرا بأن محكمة الاستئناف رفضت ايضا اتخاذ قرار في الثالث من ايلول/سبتمبر ومثلها محكمة النقض في 13 ايلول/سبتمبر.

وأكدت النتائج الرسمية الثلاثاء في تونس مواجهة غير متوقعة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين القروي والاكاديمي المحافظ قيس سعيّد.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم سعيّد ب 18,4 في المئة من الاصوات أمام القروي الذي حصل على 15,58 في المئة.