القضاء التونسي يطلق سراح الإعلامي سامي الفهري

قرر القضاء التونسي إطلاق سراح الإعلامي، سامي الفهري، الموقوف منذ 10 أيام في إطار تحقيق بشأن شبهات تتعلق بتبييض أموال وفساد.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي والمالي، سفيان السليتي، اليوم السبت، إن القضاء "قرر الإبقاء على سامي الفهري بحالة سراح ليل الجمعة السبت" لكنه "يبقى على ذمة التحقيق".

وشمل قرار القضاء إطلاق سراح مسؤولين آخرين في شركة "كاكتوس" للإنتاج السمعي البصري، طالهم قرار التوقيف في 5 نوفمبر الجاري.

ومطلع العام 2019، تقدم الممثل القانوني لوزارة المالية بشكوى قضائية في حق الفهري تتعلق بشبهات فساد في الشركة التي كانت ملكا لبلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ومنع القضاء الفهري من السفر، مع العلم أنه كان شريكا في "كاكتوس" ويملك حاليا قناة "الحوار التونسي" الخاصة التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل التونسيين.

وكانت قضية سجن رجل الأعمال ومؤسس قناة "نسمة" الخاصة، نبيل القروي، قد هزت الرأي العام في تونس، خاصة أنه كان مرشحا للانتخابات الرئاسية التي حل فيها بالمركز الثاني، وأطلق سراحه قبل انتهاء الحملة الانتخابية للدورة الثانية.