أبرز العمليات التي قام بها الكردي، هي أسر 21 ضابطا وجنديا من قوات البيشمركة

أكد مصدر قضائي عراقي، تسجيل اعترافات أحد أبرز الإرهابيين في تنظيم "داعش"، والذي شغل منصب "والي كركوك".

وذكر المصدر أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة في نظر قضايا الإرهاب، صدقت اعترافات "المتهم المكنى بأبي حمزة الكردي وهو مسؤول عن العديد من العمليات الإرهابية وكان يشغل منصب والي شمال بغداد وله عدة إصدارات مصورة قبل أن ينصبه التنظيم واليا على كركوك".

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "أبرز العمليات التي قام بها الكردي، هي أسر 21 ضابطا وجنديا من قوات البيشمركة وتصويرهم وهم يرتدون البدلات البرتقالية داخل أقفاص حديدية والتنقل بهم بواسطة سيارات مكشوفة داخل مدينة الموصل".

وأضاف المجلس أن "المحكمة صدقت اعترافات المتهم واتخذت جميع الإجراءات بحقه وفقا لأحكام المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب".