القضاء العسكري المصري يؤيد سجن هشام جنينة 5 سنوات

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة

أيدت محكمة الطعون العسكرية في القاهرة اليوم الأحد الحكم الصادر بسجن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة لمدة خمس سنوات.

وأدين جنينة بتهمة الإدلاء بتصريحات مسيئة لأحد المواقع الإخبارية زعم فيها بأن وثائق تخص الدولة جرى تهريبها للخارج.

وجاء الحكم بعد أن قضت محكمة عسكرية مصرية في أبريل الماضي بسجنه 5 سنوات، بعد اعتبارها تصريحاته مسيئة للدولة والقوات المسلحة.

وأكد جنينة في التصريحات التي أدين بها أن المرشح الرئاسي السابق في مصر سامي عنان "يحتفظ بوثائق تحتوي على إدانة للدولة وقياداتها"، وهو ما اعتبره الجيش المصري إثارة للشكوك في الدولة ومؤسساتها في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة في سيناء ضد الإرهاب.