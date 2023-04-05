القضاء على احد اكبر منصات القرصنة الالكترونية في العالم

اعلنت وكالة الشرطة الاوروبية (يوروبول) الاربعاء، اعتقال مئات الاشخاص عملية امنية غير مسبوقة شملت 17 دولة، وتمخضت عن اغلاق احد اكبر منصّات القرصنة الإلكترونية التي كانت تبيع بيانات الحسابات المسروقة حول العالم.

وقالت الوكالة في بيان ان عملية لقوة انفاذ قانون شملت 17 دولة، تمخضت عن القضاء على "جينيسيس ماركت"، وهي احد اخطر اسواق بيع بيانات الحسابات المسروقة للقراصنة حول العالم.

واضاف البيان انه نتيجة لهذا التحرك الذي قاده مكتب التحقيقات الاميركي "اف بي اي" والشرطة الهولندية، وتم القيام به في يوم الرابع من نيسان/ابريل، فان هذه الخدمة غير القانونية تم اغلاقها والسيطرة على بنيتها التحتية.

واشارت يوروبول التي تتخذ مقرها في لاهاي الى اعتقال 119 شخصا في اطار هذه العملية، مبينا ان "جينيسيس ماركت كانت تستعد لبيع هويات اكثر من مليوني شخص عند اغلاقها".



🚨 Takedown of notorious hacker marketplace selling your identity to criminals.#GenesisMarket listed for sale the identities of over 2 million people when it was shut down following an international sweep led by 🇺🇸 @FBI & 🇳🇱 @Politie.



Press release ⤵️https://t.co/PxzkaJFXo7 pic.twitter.com/igK6gBMhGv — Europol (@Europol) April 5, 2023

وشملت العملية دولا من بينها استرالا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة، اضافى الى عشر دول اوروبية.

وقالت ادفارداس سيليريس رئيسة مركز الجرائم الالكترونية الاوروبي في يوروبول انه "من خلال الجهود المشتركة لكافة سلطات انفاذ القانون ذات العلاقة، فقد عطلنا بشدة النظام البيئي الالكتروني عبر ازالة احد عوامل تمكينها الرئيسيين".

ومن جانبها، قالت وكالة العدل الاوروبية "يوروجست"، ان "زبائن جينيسيس ماركت كانوا يتواجدون حول العالم، ويشترون بنشاط حزما مسروقة من بيانات الضحايا حتى وقت القيام بهذه العملية".

وقالت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية ان 24 شخصا تم اعتقالهم في بريطانيا، و17 اخرين في هولندا.

ولفتت يوروبول الى ان جينيسيس ماركت عرضت للبيع روبوتات انترنت تمت زراعتها في اجهزة الضحايا من خلال برمجيات خبيثة ووسائل اخرى.

واوضحت انه من خلال شراء هذه الروبوتات، فان المجرمين يصبحون قادرين على الولوج الى كافة البيانات التي يتم جمعها مثل بصمات الاصابع وملفات التعريف وعمليات الدخول المخزنة وعمليات الملء التلقائي من البيانات.

وكان يتم جمع البيانات في الوقت الفعلي حتى يتسنى اشعار المشترين باي تغيير في كلمات السر.