القطة والامام الجزائري تجتاح وسائل التواصل

اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديو لـ قطة تتسلق جسد الامام الجزائري علي مهساس حيث عاملها برفق الى ان اسكنها فوق كتفيه وانتظر الى ان نزلت ليقوم بالركوع

حدثت القصة في منطقة برج بوعريريج حيث كان مهساس يأم صلاة التراويح في مسجد أبو بكر الصديق بولاية برج بوعريريج الجزائرية.

وتحرك القط حول الشيخ بعد ان اخترق صفوف المصلين قبل ان يصعد عليه بداية الى يدية حيث ساعدة الشيخ بمنحه الطمئنينة الى ان رصل الى كتفيه ولك يظهر الشيخ مهساس أي علامة تدل على الانزعاج ولم يتوقف عن التلاوة واستمر في صلاته دون انقطاع

اثار الفيديو مشاعر رواد وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدين على الرحمة والسكينة التي يتحلى بها الانسان المسلم

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للامام الجزائري