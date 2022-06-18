القناة 12 العبرية: عملاء إيرانيون تسللوا إلى تركيا لقتل وخطف اسرائيليين

أفادت وسائل اعلام عبرية، بأن عملاء إيرانيين تسللوا إلى تركيا بهدف قتل وخطف "اسرائيليين" ، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن هذا الاستنتاج جاء في أعقاب تقييم للوضع أجراه، أمس الجمعة، رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع كبار مسؤولي الأمن.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية أن رئيس الموساد ديفيد بارنياع وكبار المسؤولين من أجهزة مكافحة الإرهاب والأمن القومي، بحثوا المعلومات الجديدة التي تفيد أن عملاء إيرانيين تسللوا إلى تركيا بهدف قتل أو اختطاف إسرائيليين.

وأشارت إلى أن "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر تعليمات جديدة للسائحين الإسرائيليين".

ووفقا للقناة، ينصح المجلس السائحين الإسرائيليين بعدم الإفصاح عن تفاصيل الفندق الذي يقيمون فيه والحذر في التعامل مع الغرباء.

ونصح أيضا "بإخفاء أي علامة قد تدل على جنسيتهم، مثل الحروف العبرية أو الرموز الوطنية على الملابس أو الأمتعة، وتجنب المناطق المعروفة بجذب تجمعات السياح الإسرائيليين".

كما ناشدهم بعدم قبول العروض التجارية أو السياحية التي يتلقونها من المرشدين أو الجولات المنظمة، وعدم ركوب سيارات الأجرة.

وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.