القوات الأمريكية: أي هجوم على مطار كابل سنرد عليه بسرعة

حذرت القوات الأمريكية من أي هجوم على مطار كابل، مؤكدة أنها سترد سريعا وبقوة على أي محاولة بهذا الإطار.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الثلاثاء، أن هناك 3500 جندي أمريكي في المطار للحفاظ على الأمن.

وتابع كيربي في تصريح صحفي لقناة "سي أن أن": "تعتقد الولايات المتحدة أن بإمكانها نقل 5000 إلى 9000 شخص يوميا خارج كابل".

وأضاف: " أن هناك ثلاث قواعد في الولايات المتحدة على استعداد لاستيعاب ما يصل إلى 22000 من الحلفاء الأفغان في الأسابيع القادمة.

كما أكد المتحدث بتصريح لقناة "MSNBC"، أن "واشنطن ما زالت ملتزمة بخفض قوتها بأفغانستان، وستسعى لإجلاء أكبر عدد ممكن من المواطنين الأمريكيين والمترجمين الأفغان في الأسابيع المقبلة".

وقال كيربي: "نحن لا نزال ملتزمين بإكمال هذا الانسحاب بطريقة آمنة ومنظمة، وبذل قصارى جهدنا لإخراج أكبر عدد ممكن من مواطنينا الأمريكيين، بالإضافة إلى العديد من هؤلاء المترجمين الفوريين"، الذين ساعدوا القوات الأمريكية.

وأضاف: "سنعمل بجد في الأسابيع المقبلة لإخراج أكبر عدد ممكن منهم من البلاد"