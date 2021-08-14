القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا وتختطف مدنيا في دير الزور

اختطفت القوات الأمريكية أحد أهالي قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي، ودمرت منزله بالكامل، بعد أن نفذت تلك القوات عملية إنزال جوي.

وذكرت مصادر محلية لوكالة "سانا" أن "قوة مشاة للاحتلال الأمريكي نفذت إنزالا جويا عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطفت مدنيا واقتادته إلى جهة مجهولة وذلك بعد أن أقدمت على تدمير منزله بالكامل".

وحسب "سانا": "عمدت القوات الأمريكية خلال السنوات السابقة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مماثلة تبين لاحقا أنها كانت تغطية لنقل عملائها من عناصر تنظيم "داعش" بريفي الحسكة ودير الزور إلى قواعدها في الأراضي العراقية".