القوات الأوكرانية تستعيد بلدة جديدة تزامنا مع استفتاءات الضم شرقي البلاد

استعادت القوات الأوكرانية الجمعة، بلدة جديدة من الجيش الروسي، بالتزامن مع انطلاق استفتاءات الضم التي تنظمها موسكو لمناطق تسيطر عليها في شرق البلاد.

ويحري الحديث عن بلدة ياتسكيفكا شرقي بحيرة أوسكيل في منطقة دونيتسك. وتعتبر السيطرة عليها دليلا على استمرار الهجوم المضاد الذي اطلقه الجيش الاوكراني مؤخرا واسترد خلاله مناطق واسعة في مقاطعة خاركيف.

وأكد المسؤول في هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية أوليكسي غروموف للتلفزيون الروسي استعادة الجيش لبلدة ياتسكيفكا.

وانطلقت الجمعة، ”استفتاءات“ الضمّ في المناطق التي تسيطر عليها روسيا شرقي أوكرانيا، في اجراء رفضته كييف والدول الغربية، واعتبرته ”صوريا“.

وستستمر عمليات التصويت في الاستفتاء حتى 27 من الشهر الجاري، وتشمل خمس مناطق منها اثنتان يسيطر عليهما موالون لروسيا هما دونيتسك ولوغانسك الجمهوريتان الانفصاليتان اللتان يتشكل منهما اقليم دونباس، اضافة الى خيرسون وزابوريجيا الخاضعتان للقوات الروسية.

واعلنت سلطات هذه المناطق الثلاثاء، عزمها على تنظيم استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا، على غرارالاستفتاء الذي أضفى الطابع الرسمي على ضمّ شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن الاربعاء، تعبئة جزئية سيتم بموجبها استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا، ولمواجهة ما قال انها مخططات غربية "لتدمير" بلاده، ملوحا بالخيار النووي أمام هذه التهديدات.

وفي خطابه، اكد بوتين إن هدف العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا هي “تحرير” منطقة دونباس، مؤكدا ان "معظم الناس في المنطقة لا يريدون الخضوع مجددا إلى عبودية أوكرانيا".

واعلن الرئيس الروسي في الخطاب تأييده سعي دونيستك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيه للانضمام إلى روسيا.