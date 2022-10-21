القوات الأوكرانية تواصل تقدمها جنوبا وتستعيد عشرات البلدات

واصلت القوات الأوكرانية تقدمها جنوبي البلاد، معلنة الجمعة، استعادة عشرات البلدات من يد الجيش الروسي، وفيما اكدت مقتل مدربين إيرانيين خلال هجماتها، فقد دعت طهران رعاياها في أوكرانيا الى المغادرة فورا.

وكتب المستشار في الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو عبر تلغرام قائلا ان قوات بلاده استعادت 88 بلدة كانت سيطرت عليها القوات الروسية جنوبي أوكرانيا.

وفي 13 من الشهر الجاري، اعلنت أوكرانيا في حصيلة استعادة 75 قرية وبلدة من يد الجيش الروسي الذي واصل اجلاء عشرات الاف المدنيين، خصوصا في مدينة خيرسون، وذلك مع تقدم القوات الاوكرانية.

مدربون إيرانيون

وفي الغضون، اكد مسؤول اوكراني مقتل عشرة ايرانيين يعملون كمدربين للجيش الروسي على المسيرات القتالية الايرانية في هجمات شنتها القوات الاوكرانية على مواقع لقوات موسكو.

ونقلت قناة "كان" التلفزيونية الاسرائيلية الرسمية عن المسؤول قوله ان نحو عشرة إيرانيين قضوا في ضربتين استهدفتا الاسبوع الماضي منشآت كانوا يقيمون فيها، ودون تحديد هذه المواقع.

كما نقلت هيئة البث الاسرائيلية "مكان" عن مصدر في مكتب الرئيس الأوكراني تاكيده مقتل عدد من الايرانيين الذن يدربون الجيش الروسي على المسيرات خلال هجومين على منشآت يسيطر عليها الروس، وايضا دون تحديد مكان هذه المنشآت.

نفت ايران بشدة ان تكون قامت بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في اوكرانيا

وتتهم كييف طهران بإمداد القوات الروسية بأسلحة من ضمنها طائرات مسيرة وأسلحة لاستخدامها ضد اوكرانيا، وهو الامر الذي تنفيه ايران وروسيا على السواء.

واعلنت طهران اخيرا استعدادها للحوار مع كييف لتوضيح موقفها بشأن هذه الاتهامات، والتي وصفها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأنها شائعات، مشدد على ان بلاده "لم ولن ترسل أي أسلحة إلى روسيا".

دعوة الايرانيين للمغادرة

ومع تصاعد التوتر بين الجانبين، دعت طهران الجمعة، الرعايا الإيرانيين في اوكرانيا الى المغادرة في اسرع وقت.

وبررت وزارة الخارجية الإيرانية دعوتها هذه التي جاءت في بيان بما وصفته من تصاعد النزاعات العسكرية، وانعدام الأمن في أوكرانيا.

ونصحت الوزارة في البيان "الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا بمغادرة هذا البلد بأسرع وقت ممكن من أجل إنقاذ حياتهم وسلامتهم"، وطالبت المقيمين منهم التزام الهدوء والحذر.

وتقدر تقارير رسمية وجود ألفي طالب جامعي إيراني في أوكرانيا. وقد نفت كييف انباء تحدثت عن قرار اصدرته وقضى بطرد هؤلاء على خلفية إرسال بلادهم طائرات مسيرة إلى روسيا.

اتصالات اميركية روسية

الى ذلك، اكد وزير الدفاع الدفاع الاميركي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو "أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال وسط الحرب المستمرة" في أوكرانيا، بحسب ما جاء في بيان للبنتاغون الجمعة.

واضاف البنتاغون ان أوستن تحدث ايضا مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وابلغه التزام الولايات المتحدة بدعم قدرا أوكرانيا العسكرية.

وتابع ان أوستن شدد على استمرار دعم المجتمع الدولي لبناء قوة أوكرانيا الدائمة وحماية قدرتها الدفاعية. (البوابة- مصادر متعددة)