القوات الإسرائيلية تغلق مداخل حي الشيخ جراح

بالتزامن مع ذلك انطلقت مسيرات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بعد صلاة الجمعة، للتنديد بالممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل حي الشيخ جراح في مدينة القدس الذي تصاعدت حوله التوترات بسبب خطط الحكومة إجلاء عدد من العوائل الفلسطينية قسريا من منازلها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم وفقة احتجاجية دعما لقطاع غزة في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة، دون ورود تقارير عن حوادث ملموسة.

وانطلقت مسيرات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بعد صلاة الجمعة، للتنديد بالممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

​​​​​​​وأفاد مراسل الأناضول في الضفة، أن مئات الفلسطينيين شاركوا في مسيرة انطلقت وسط مدينة رام الله (وسط)، باتجاه حاجز "بيت أيل" الإسرائيلي العسكري.

ومضت المسيرة وسط هتافات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية، وأخرى داعمة للمرابطين في المسجد الأقصى وفصائل المقاومة في قطاع غزة.

كما انطلقت مسيرات مماثلة، في مدن جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلة (شمال) والخليل وبيت لحم (جنوب).

وكانت فصائل فلسطينية، قد وجهت دعوات للمشاركة في مسيرات منددة بالممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس وقطاع غزة، على نقاط الاحتكاك في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

وفجر الجمعة، اندلعت مواجهات متفرقة في الضفة الغربية، عقب مسيرات عفوية خرجت نصرة لقطاع غزة، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ الإثنين، استشهد 5 فلسطينيين بالضفة الغربية، وأصيب المئات بجراح، في مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي.

​​​​​​​فيما أفادت آخر حصيلة رسمية لوزارة الصحة في قطاع غزة، بأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ الإثنين أسفر عن استشهاد 119 فلسطينيين، بينهم 31 طفلا و19 سيدة، وإصابة 830 ​​​​​​​بجروح.​​​​​​​