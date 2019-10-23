القوات الاميركية المنسحبة من سوريا ستغادر العراق خلال شهر

قال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي مارك إسبر إن القوات الأميركية التي تنسحب من سوريا إلى العراق ستغادر البلاد في غضون أربعة أسابيع.

وأضاف الشمري لوكالة أسوشيتد برس الأربعاء عقب اجتماعه مع إسبر، الذي وصل إلى بغداد اليوم لمناقشة هذا الملف.

وأضاف الشمري أن القوات الأميركية التي تغادر سوريا ستصل إلى العراق ثم ستتوجه إما إلى الكويت أو قطر أو الولايات المتحدة.

وكان الجيش العراقي قد صرح أمس الثلاثاء في بيان أن جميع القوات الأميركية التي انسحبت من سوريا لديها تصريح لدخول إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق، ومن ثم يتم نقلها من هناك.

وقال إسبر في وقت سابق اليوم إنه يعتزم التحدث مع القادة العراقيين حول مصير قوات بلاده.

