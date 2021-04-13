القوات الاميركية تجند الدواعش في جيش العشائر

كشفت تقارير حكومية سورية ان "القوات الأمريكية نقلت العشرات من إرهابيي تنظيم "داعش" من السجون التي تسيطر عليها قوات "قسد" في محافظة الحسكة، إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

تحتجز قوات سورية الديمقراطية المئات من سجناء داعش الا انها لا يمكنها التصرف او اتخاذ قرار حيال اي واحد منهم حيث ان الامر بيد الاميركيين فقط

واوضحت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" أن "طائرتين مروحيتين مخصصتين لنقل الأفراد لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقهما مروحية نوع أباتشي، نقلت 60 إرهابيا من تنظيم داعش إلى حقل العمر النفطي من سجون مدينة الحسكة بالتنسيق مع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

نقل 50 داعشيا الى جيش العشائر

والاسبوع الماضي افادت مصادر اهلية إن القوات الأمريكية نقلت دفعة جديدة من إرهابيي "داعش" من إحدى قواعدها في الحسكة شمال سوريا إلى ريف دير الزور وذلك عبر الطيران المروحي الأمريكي من قاعدة "الشدادي" في ريف الحسكة الجنوبي

وقالت المصادر إن "نقل هؤلاء الإرهابيين جاء بعد إخضاعهم لدورات تدريبية من قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة الشدادي لدمجهم فيما يسمى "جيش العشائر" الذي تشرف عليه قوات الاحتلال بقيادة الإرهابي "أحمد الخبيل" الملقب بـ أبو خولة"

وأضافت أن القوات الأمريكية سبق أن نقلت العشرات من تنظيم "داعش" من سجون مدينة الحسكة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى أماكن مختلفة داخل سوريا.