القوات الاميركية تنسحب من مطار كابول وسط توقعات بهجوم خلال ساعات

اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، السبت، إن قواتها بدأت انسحابها من مطار كابول مع دخول جهود الإجلاء من العاصمة الأفغانية مراحلها النهائية، في الوقت الذي تعهد الرئيس جو بايدن بشن هجمات اضافية على داعش

توقعات بهجمات على المطار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن "الوضع في أفغانستان لايزال خطيرًا للغاية، وأبلغني قادتنا أنه من المحتمل جدًا وقوع هجوم جديد على مطار كابل خلال 24 إلى 36 ساعة".

جاء في بيان صدر السبت عن الرئيس الأمريكي حول مهمة الإجلاء في كابل، ونشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني.

وحذر بايدن أن "خطر الهجمات الإرهابية على المطار لا يزال مرتفعًا".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "سنواصل مطاردة أي شخص متورط في هذا الهجوم الشنيع على قواتنا والمدنيين الأبرياء في كابل، ونجعله يدفع الثمن"، في إشارة إلى استهداف تنظيم داعش خراسان فرع أفغانستان، الخميس، مطار كابل.

وأضاف: "عندما يسعى أي شخص لإلحاق الأذى بالولايات المتحدة أو مهاجمة قواتنا، فإننا سنرد، دون شك".

5500 جندي اميركي في المطار

وتواجد نحو 5500 جني اميركي في مطار حامد كرزاي الدولي لتامين انسحاب واجلاء الدبلوماسيين والمتعاقدين مع البنتاغون والذين يشكل بقاءهم خطرا على حياتهم بعد استيلاء طالبان على البلاد وفرار الرئيس اشرف غني

ومع اقتراب عملية الإجلاء من نهايتها، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن حوالي 350 أمريكيا ما زالوا يحاولون مغادرة البلاد. وجرى إجلاء حوالي 5400 مواطن أمريكي منذ 14 أغسطس/آب، وفقا للحكومة الأمريكية وفي المجمل تجاوز عدد المغادرين اكثر من 100 الف

القوات البريطانية

كما اعلنت وزارة الدفاع البريطانية إن آخر رحلات المملكة المتحدة الجوية لإجلاء المدنيين من أفغانستان أقلعت من مطار العاصمة كابل.

ومن المقرر أن تقل الرحلات المتبقية الدبلوماسيين والعسكريين البريطانيين، بحسب الوزارة.

وفي وقت سابق، أفاد قائد القوات المسلحة البريطانية، الجنرال نك كارتر، بأن عمليات المملكة المتحدة لإجلاء المدنيين من أفغانستان ستنتهي السبت.

وقال كارتر إن "القلب ينفطر" لأنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الجميع، مشيرا إلى أن مئات الأفغان المؤهلين للانتقال إلى بريطانيا ما زالوا عالقين في أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة إنها أجلت 14543 شخصا من كابل منذ 13 أغسطس/ آب.

بايدن بتوعد داعش

وقد توعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، بشن مزيد من الهجمات ضد تنظيم داعش في أفغانستان، ردا على تفجير دام وقع خارج مطار كابول، وحذر من أن الوضع على الأرض لا يزال “خطيرا للغاية”.

وقال بايدن، في بيان، “هذا الهجوم ليس الأخير، سنواصل تعقب أي شخص شارك في ذلك الهجوم البشع، ونجعله يدفع الثمن”.

وأضاف “أبلغني قادتنا أن من المرجح جدا شن هجوم خلال ما بين الساعات الأربع والعشرين والست والثلاثين المقبلة، أمرتهم باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإعطاء الأولوية لحماية قواتنا”.