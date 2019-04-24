القوات التونسية تقتل "إرهابيا" قرب الحدود مع الجزائر 

أعلنت وزارة الدفاع التونسية ان القوات العسكرية قتلت مسلحا في مدينة الكاف (شمال غرب) وصادرت بندقية وقنبلتين يدويتين.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع محمد زكري الأربعاء "تم القضاء على ارهابي مساء الثلاثاء في منطقة جبلية بمدينة الكاف (الحدودية مع الجزائر) يبلغ من العمر عشرين عاما".

وأوضح زكري أنه "في اطار عملية استباقية عسكرية وأمنية واثر ورود معلومات استعلاماتية بوجود مجموعة إرهابية تتكون مما بين ثلاثة وأربعة عناصر ارهابية، تم تبادل اطلاق النار معها وتم القضاء على احدهم".

وصادرت القوات العسكرية بندقية كلاشنيكوف وذخيرة وقنبلتين يدويتين خلال العملية، وفقا لزكري.

وفي 20 آذار/مارس الفائت، أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الاسلامية شاركوا في قتل وذبح رعاة في المناطق الجبلية في محافظة القصرين (غرب).

وتنشط في المناطق الجبلية الحدودية مع الجزائر تنظيمات مسلحة منها "كتيبة عقبة بن نافع" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وبعد ثورة 2011، شهدت تونس عمليات للإسلاميين المتطرفين قتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش والمدنيين والسياح في هجمات وكمائن تبنت هذه المجموعة غالبيتها.

ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، حين قُتل 12 عنصرًا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.

