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القوات الخاصة المصرية تستخدم "درعا روسية واقية" في سيناء

القوات الخاصة المصرية تستخدم "درعا روسية واقية" في سيناء
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