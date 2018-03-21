القوات الخاصة المصرية تستخدم مدرعات "أورال" الروسية ضد الإرهابيين

ظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد استخدام القوات الخاصة المصرية مدرعات "أورال" الروسية ضد الإرهابيين في العملية العسكرية في سيناء.

وأكدت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، حصول القوات المصرية على مدرعات "أورال – 4320"، المخصصة لدعم القوات ونقل الأفراد وإيصال الذخيرة، والتي تمثل درعا واقية للجنود المصريين الذين تقلّهم

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن القوات المصرية استخدمت مدرعات "أورال-375 دي"، خلال حرب أكتوبر 1973 والتي جاءت من الاتحاد السوفيتي خلال فترة التعاون الوثيق في المجال العسكري بين موسكو والقاهرة.

ووفقا للصحيفة يمتلك الجيش المصري منذ عام 2016 أكثر من 2000 سيارة "أورال" تعمل منذ أكثر من 40 عاما، والآن يجري تحديث هذه المدرعات من خلال تركيب المعدات الخاصة مثل أجهزة الرادار والاتصال اللاسلكي عليها، كما يتم تحويلها إلى مدافع ذاتية الحركة من عيار 122 و130 ملم.