القوات الروسية تتقدم نحو "خاركيف".. والسلطات الأوكرانية: الوضع خطير جدا

أكدت السلطات الأوكرانية، أن الأوضاع في مدينة خاركيف صعبة للغاية، وأن القوات الروسية تحاول التقدم لجعل ثاني أكبر مدن البلاد، في خضم الخطوط الأمامية.

وأعلن فاديم دينيسنكو، مستشار وزير الداخلية الاوكراني، أن الوضع في "خاركيف"، خطير جدا، وقال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، أن القوات الروسية تحاول التقدم والاقتراب من أجل قصف قلب المدينة مرة أخرى.

وكان الجيش الأوكراني اتهم سابقا القوات الروسية بإطلاق قنابل فوسفورية على خاركيف، وتدمير البنى التحتية العسكرية والمدنية على السواء.

فيما حقق الروس مؤخراً تقدماً طفيفاً نحو محيط المدينة، بعد مكاسب سابقة للقوات الأوكرانية التي استعادت الشهر الماضي (مايو 2022) العديد من البلدات والقرى في جيب شمالي خاركيف.

يشار إلى أنه منذ مارس الماضي، أطلقت القوات الروسية ما وصفتها بالمرحلة الثانية من عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية، مركزة جهودها على شرقي البلاد، لاسيما في دونباس.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لها جزئياً عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.