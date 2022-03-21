القوات الروسية تسمح للمرتزقة والجيش الاوكراني بمغادرة ماريوبول

سمحت وزارة الدفاع الروسية للقوات الاوكرانية والمرتزقة بمغادرة مدينة ماريوبول مشترطة ترك اسلحتهم فيما اكدت قصف معسكرات المرتزقة والقوات الاوكرانية في عدة مناطق

الانسحاب من ماريوبول

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي لنتائج العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن قصف وتدمير عدد من المنشآت العسكرية، وتسديد ضربات عالية الدقة بصواريخ مجنحة عالية الدقة.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي عن السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، يوم غد الاثنين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

وقال رئيس المركز ميخائيل ميزينتسيف، إنه بحسب القوات المسلحة الروسية، فإن "ما يصل إلى 130 ألف مدني و184 أجنبي من ست دول محتجزون حاليا كرهائن في المدينة".

قصف معسكرات المرتزقة

على صعيد متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي لنتائج العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن قصف وتدمير عدد من المنشآت العسكرية، وتسديد ضربات عالية الدقة بصواريخ مجنحة عالية الدقة.

واشارت الى انه شملت هذه الضربات مواقع ومخازن ومعسكرات لتدريب المرتزقة والقوميين.

جاء في بيان الوزارة أن وحدات من القوات المسلحة الروسية قد تقدمت، خلال ليلة أمس، 4 كيلومترات لتسيطر على مستوطنة "سلادكويه"، بينما يتم في الوقت الراهن تمشيط مجموعات متفرقة من كتيبة "دونباس" للقوميين الأوكرانيين.

وخلال الليلة الماضية، كانت الحصيلة مقتل أكثر من 50 مسلحا، وتدمير 3 دبابات وأربع عربات قتال مشاة وقطعتي مدفعية ميدانيتان و4 مركبات مدرعة وفق موسكو