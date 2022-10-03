القوات الروسية تصد هجوما اوكرانيا على "الاراضي المحررة"

اعلنت موسكو ان قواتها المسلحة صدت هجوما على عدة مناطق كانت قد اعلنت انضمامها لروسيا رسميا يوم الجمعة الماضي كما تحدث الجيش الروسي عن مقتل المئات من الجنود الاوكران

وقال نائب رئيس الإدارة الإقليمية، كيريل ستريموأوسوف، على تطبيق "تلغرام": "كل شيء تحت السيطرة، وعلى الرغم من محاولة النازيين الأوكرانيين اختراق الدفاعات الروسية على طول نهر الدنيبر في اتجاه دودتشان، إلا أنهم تلقوا ضربات من القوات الجوية الفضائية الروسية. في الوقت الراهن، أصبح الوضع تحت السيطرة تماما".

على صعيد متصل أعلن في دونيتسك عن استهداف القوات المسلحة الأوكرانية حي فوروشيلوفسكي وسط دونيتسك باستخدام راجمات الصواريخ الأمريكية طراز "هيمارس" وفق ما افادت قناة روسيا اليوم باللغة العربية

وأطلقت القوات المسلحة الأوكرانية صاروخين آخرين باتجاه وسط مدينة دونيتسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي أحدهما بينما سقط الآخر في حي مركز التسوق "غرين بلازا" حسب المصدر

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت أن أكثر من 700 جندي أوكراني تم القضاء عليهم خلال اليوم الماضي، وأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع حكام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه، بشأن قبولهم للانضمام إلى روسيا