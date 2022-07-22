القوات الروسية تعلن تدمير "المئات السود"

قالت القوات الروسية انها دمرت قاعدة كتيبة "المئات السود" المتطرفة وتصفية ما يصل إلى 300 مرتزق ومتطرف من في كراماتورسك في منطقة دونيتسك.

مقتل 300 متطرف

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان الوزارة: "نتيجة لضربة بأسلحة دقيقة أرضية، تم تدمير نقطة الانتشار المؤقتة لكتيبة "المئات السود" المتطرفة، والمتركزة في مبنى المدرسة رقم 23 في مدينة كراماتورسك ونتيجة لذلك تم تصفية ما يصل إلى 300 متطرف".

ما هي المئات السود؟

ووفق موقع ويكيبيديا فان المئات السود هي حركة رجعية وملكية وقومية متطرفة في روسيا بدأت في أوائل القرن العشرين. وهي مؤيدة بشدة لعائلة رومانوف التي كانت مالكة في الإمبراطورية الروسية وهي معارضة لأي تراجع عن استبداد الملك الحاكم.

وقال المصدر : نشأ الاسم من مفهوم القرون الوسطى عن «السود» أو الأشخاص العاديين (غير النبلاء) المنظمين في الميليشيات.

لوحظ أيضًا المئات السود تُحرض على التطرف والارتباط بالمذاهب القومية التي تتمحور حول روسيا إضافة لامتلاكها معتقدات مختلفة معادية للأجانب بما في ذلك المشاعر المعادية لأوكرانيا ومعاداة السامية.

تستند أيديولوجية المائة السوداء إلى شعار صاغه الكونت أوفاروف الأرثوذكسية ، والاستبداد ، والجنسية .

ووفق تقارير اخرى فان اليوم ، غالبًا ما يربط الناس عبارة "مائة سوداء" بطائفة من القتلة القاسيين الذين يرتكبون الفوضى ويجلبون الموت والدمار. لكن هذه الحركة القومية الروسية البدائية حصلت على اسمها المرعب من كلمة "رعاع".

يأتي اسم "المئات السوداء" من كلمة "الرعاع" ، أي ببساطة ، الناس ، الطبقة الدنيا ، ويرتدون الملابس الداكنة ، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحركة ، أملاها فقر أتباعها.

حتى في عصر بطرس الأكبر ، كان يُطلق على المئات من السود دافعي الضرائب ، الذين ، على عكس ممثلي المئات البيض ، كانوا مثقلين بمجموعة متنوعة من الواجبات ، حتى في وقت سابق أطلقوا على سكان الممرات من الطبقات الدنيا السود. المئات.

السياسة خارج التركات



كان لحركة "المئات السوداء" ، باعتبارها منظمة رسمية ظهرت في بداية القرن العشرين ، اختلافات جدية عن الحركات السياسية الأخرى ، لأنها وحدت تحت قيادتها ممثلين عن أي طبقة ، من شخصيات معروفة في العلم والثقافة إلى الفلاحين العاديين. تم تسجيلها رسميًا في عام 1905 ، وحصل أعضاؤها على اسم Black Hundreds واعتبروا أنفسهم خلفاء حركة الميليشيات الشعبية ، التي تم إنشاؤها تحت قيادة مينين وبوزارسكي. وحدت منظمة "مائة السود" عدة منظمات ذات طبيعة ملكية بحتة تحت أسسها الخاصة ، ولهذا السبب في عام 1917 تم إعلان أن المئات السوداء غير شرعية ، وانضم أعضاؤها إلى ما يسمى بالحركة البيضاء ، أو هاجروا أو عبروا في نهاية المطاف تحت راية الاتحاد السوفيتي..

حركة مائة سوداء



اليوم ، التي أعيد إحياؤها في عام 1992 ، ترتبط حركة المئات السوداء ، أولاً وقبل كل شيء ، بالجماعات المتطرفة التي تسعى لاستعادة النظام الملكي ، وفرض سياسة قومية ، والتي أضعفت في السنوات الأخيرة ، في رأيهم ، بأفكار الديمقراطية والتسامح ، وتوحيد رجال الدين والسلطة العلمانية ، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي لروسيا عن الدول الأخرى ، وتحسين المبادئ الأخلاقية والأخلاقية للمجتمع من خلال الأساليب الراديكالية. المئات السود لديهم موقف لا هوادة فيه تجاه أي مظهر من مظاهر الوثنية ، والأعمال غير القانونية المتعلقة ببيع الأسلحة والمخدرات ، يشكون من حق المواطنين في الحصول على التعليم والرعاية الطبية المجانية

من المستحيل تشكيل موقف لا لبس فيه من حركة المئات السوداء ، إلى جانب دليل واضح على قسوتهم وتعنتهم ، فهناك دليل جاد على النوايا الحسنة لأعضاء هذه الحركة ، وتشير العديد من الحقائق التاريخية إلى أن المئات السود قاتلوا بشجاعة. تحت راية الوطن الأم ، دون اتخاذ أي من الجانب الأحمر أو الأبيض ودافعوا دائمًا عن مُثُلهم الخاصة ، والتي أطلقوا عليها من بينها الإيمان والجنسية والسلطة الاستبدادية.