القوات الصومالية تستعيد السيطرة على مناطق من قبضة "الشباب"

استعادت القوات الصومالية السيطرة الكاملة على مناطق جديدة في منطقة “جوبا السفلى” من قبضة مسلحي جماعة “الشباب” الصومالية المتشددة، طبقا لما ذكرته “إذاعة شبيلي” الصومالية اليوم السبت.

وذكر مسؤولون عسكريون أن قوات صومالية مدربة من قبل جنود أمريكيين استعادت السيطرة على قرى “عبدي دور” و”برهاني” و”هادوين” في أعقاب عملية منظمة بشكل جيد استهدفت مناطق كان يسيطر عليها المسلحون في المنطقة.

وتسيطر جماعة الشباب على مساحات واسعة من منطقة “جوبا السفلى” الريفية ومنطقة “جوبا الوسطى” بأكملها وتشن هجمات ضد الحكومة وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في المنطقتين.

وتشن قوات صومالية بدعم من جنود أمريكيين وآخرين تابعين للاتحاد الإفريقي عمليات عسكرية في المناطق الجنوبية لطرد جماعة “الشباب” من البلاد بأسرها.