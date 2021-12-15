القوات العراقية تطلق عمليتين لملاحقة داعش في كركوك وديالى

أعلنت القوات العراقية الأربعاء، إطلاق عمليتين عسكريتين لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي كركوك وديالى شمال وشرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع، في بيانين منفصلين إن قوات مشتركة من الجيش والشرطة شرعت في عمليتين عسكريتين لتمشيط عدد من المناطق والقرى في محافظتي كركوك وديالى.

وأضافت الوزارة أن العمليتين تهدفان إلى "تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي".

وتأتي العمليتان بعد تزايد وتيرة هجمات "داعش" على القوات العراقية خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة في المنطقة الحدودية الفاصلة بين السلطات الاتحادية وإقليم كردستان شمالي البلاد.

ومنذ أشهر، تشن القوات العراقية حملات وعمليات تمشيط عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة فلول "داعش" بأنحاء البلاد.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.