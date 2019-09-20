القيادات المنشقة عن أردوغان تؤسس حزبها قبل نهاية العام

ذكرت صحيفة «جزته دوفار» التركية، أمس الخميس، أن القيادات المنشقة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، بدأت الاستعدادات الخاصة بتأسيس أحزابهم الجديدة تمهيدا لإطلاقها رسميا قبل نهاية العام الحالى.

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء التركى الأسبق أحمد داوود أوغلو، تأسيس حزب جديد قبل نهاية نوفمبر المقبل، فيما يؤسس وزير الاقتصاد التركى السابق على باباجان حزبه الجديد قبل نهاية ديسمبر المقبل.

ونقلت «جزته دوفار» عن مصادر مقربة من داوود أوغلو القول: «لا نرى أنه من الصواب الإعلان عن تاريخ تأسيس الحزب فى الوقت الحالى»، مشيرين إلى أن الإعلان سيكون فى نوفمبر المقبل.

وذكرت الصحيفة أن داوود أوغلو تعاقد أخيرا على منزل ذى 3 طوابق فى منطقة بايسوكنت فى العاصمة أنقرة، ليكون المقر الرئيسى للحزب، فيما تجرى جهود للترويج للحزب على مستوى 81 ولاية تركية و960 مقاطعة.

وبحسب «جزته دوفار»، فإن محامين وخبراء فى مجالات الاقتصاد وشئون الاتحاد الأوروبى والبيئة بالإضافة لبعض الكوادر النسائية وذوى الاحتياجات الخاصة، سينتهون من كتابة المبادئ الرئيسية وبرنامج الحزب خلال شهر، كما أنهم بدأوا فى العمل على اختيار الاسم والشعار.

وأوضحت الصحيفة أن حزب داوود أوغلو سيضم فى قائمة مؤسسيه نحو 80 شخصا يمثلون النساء، والعلويين وقادة الرأى الأكراد والشباب والمهاجرين.

وأضافت الصحيفة أنه وفقا للمعلومات حصلت عليها فإنه من المتوقع أن يستقيل نحو 20 برلمانيا سابقا و10 رؤساء بلدية سابقين من حزب العدالة والتنمية، خلال الأيام المقبلة، للانضمام لحزب داوود أوغلو.

من جهة أخرى، ينشط فريق باباجان لإكمال الهيكل المركزى لحزبه الجديد فى نهاية سبتمبر الحالى وأوائل أكتوبر، كما يسعون للانتهاء من وضع برنامج الحزب فى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، والإعلان عن الحزب رسميا فى ديسمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من باباجان القول أنه من المتوقع أن يناقش فريق باباجان مسألة الفصل بين السلطات وعودة النظام البرلمانى بعد تأسيس الهيكل المركزى للحزب.

وقالت الصحيفة: إن حزب باباجان الجديد يجتذب أسماء سياسية مخضرمة من أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهورى والحركة القومية وحزب الخير، بالإضافة لنخبة من رجال الأعمال والاقتصاديين الأتراك