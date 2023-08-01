القيادي في حماس موسى ابو مرزوق يدخل غزة بتنسيق اسرائيلي

نجحت الوساطات المصرية مع اسرائيل والتنسيق الامني للسماح للقيادي البارز في حركة حماس الدكتور موسى ابو مرزوق في الدخول الى قطاع غزة

وقالت مصادر ابو مرزوق المطلوب اسرائيليا سيمكث عدة ايام في القطاع

وتبرم حركة حماس هدنة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت بموجبها عشرات المقاومين في حركتي فتح والجهاد الاسلامي ومصادرة اسلحتهم ومنع خلايا اطلاق الصواريخ من اداء عملها، فيما وقفت على الحياد في حربين سابقتين شنتهما اسرائيل على غزة مستهدفة قيادة الجهاد الاسلامي والمدنيين في غزة

يشار الى ان موسى ابو مرزوق يقيم حاليا بين تركيا وقطر من مواليد 1951 وهو الرئيس الأول للمكتب السياسي لحركة "حماس" (1992 - 1996)، كان قد اعتقل في الولايات المتحدة الاميركية بتهمة انضمامه الى الحركة قبل ان يتم اطلاق سراحه ونقله الى الاردن بدلا من تسليمه لاسرائيل خلافا للقيادي الفلسطيني الراحل زياد ابو عين الذي استشهد اثناء تصديه لجنود الاحتلال في الضفة الغربية

واشارت الى ان الدكتور خليل الحية احد القادة البارزين في الحركة دخل بدوره الى القطاع بعد حضوره مؤتمر الامناء العامين للفصائل الذي استضافته مصر